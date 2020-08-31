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وجّه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة بإضافة ملعب رديف آخر في مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية التي تم تدشينها اليوم الاثنين بمدينة نجران، على أن يُخصّص هذا الملعب لنادي نجران، كما وجّه أيضًا بإضافة ملعب رديف جديد بمقر منشأة نادي الأخدود.
يأتي ذلك دعمًا للحركة الرياضية بالمنطقة في ظل الدعم غير المحدود الذي يجده القطاع الرياضي بالمملكة من القيادة الرشيدة، ولتوفير المناخ الملائم لناديي نجران والأخدود، ليتسنى لهما إقامة تدريباتهما في ملاعب جديدة وحديثة معدة وفق أحدث المعايير والشروط.
وقد جاء ذلك التوجيه في ختام زيارته لمنطقة نجران التي التقى خلالها بأمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، إضافة إلى رؤساء أندية المنطقة وعدد من شبابها وفتياتها.وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل
وزير الرياضة يُوجه بإضافة ملعب رديف في "مدينة هذلول الرياضية"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-31
وجّه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة بإضافة ملعب رديف آخر في مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية التي تم تدشينها اليوم الاثنين بمدينة نجران، على أن يُخصّص هذا الملعب لنادي نجران، كما وجّه أيضًا بإضافة ملعب رديف جديد بمقر منشأة نادي الأخدود.
يأتي ذلك دعمًا للحركة الرياضية بالمنطقة في ظل الدعم غير المحدود الذي يجده القطاع الرياضي بالمملكة من القيادة الرشيدة، ولتوفير المناخ الملائم لناديي نجران والأخدود، ليتسنى لهما إقامة تدريباتهما في ملاعب جديدة وحديثة معدة وفق أحدث المعايير والشروط.
وقد جاء ذلك التوجيه في ختام زيارته لمنطقة نجران التي التقى خلالها بأمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، إضافة إلى رؤساء أندية المنطقة وعدد من شبابها وفتياتها.
31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
04:17 PM
يُخصص لنادي نجران.. وإضافة آخر بمقرّ منشأة نادي الأخدود
وجّه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة بإضافة ملعب رديف آخر في مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية التي تم تدشينها اليوم الاثنين بمدينة نجران، على أن يُخصّص هذا الملعب لنادي نجران، كما وجّه أيضًا بإضافة ملعب رديف جديد بمقر منشأة نادي الأخدود.
يأتي ذلك دعمًا للحركة الرياضية بالمنطقة في ظل الدعم غير المحدود الذي يجده القطاع الرياضي بالمملكة من القيادة الرشيدة، ولتوفير المناخ الملائم لناديي نجران والأخدود، ليتسنى لهما إقامة تدريباتهما في ملاعب جديدة وحديثة معدة وفق أحدث المعايير والشروط.
وقد جاء ذلك التوجيه في ختام زيارته لمنطقة نجران التي التقى خلالها بأمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، إضافة إلى رؤساء أندية المنطقة وعدد من شبابها وفتياتها.
، وزير الرياضة يُوجه بإضافة ملعب رديف في "مدينة هذلول الرياضية" ،
المصدر : الخليج 365
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