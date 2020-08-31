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أفادت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الاثنين، بتسجيل 2.743 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، وبذلك يصل العدد الإجمالي إلى 174.796.
وأضافت أنها سجلت 74 حالة وفاة جديدة، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 7417، وهو الأعلى في منطقة جنوب شرق آسيا، وفقاً لـ"رويترز".إندونيسيا فيروس كورونا الجديد
كورونا في إندونيسيا: 2.743 إصابة جديدة و74 وفاة إضافيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-31
أفادت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الاثنين، بتسجيل 2.743 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، وبذلك يصل العدد الإجمالي إلى 174.796.
وأضافت أنها سجلت 74 حالة وفاة جديدة، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 7417، وهو الأعلى في منطقة جنوب شرق آسيا، وفقاً لـ"رويترز".
31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
04:51 PM
إجمالي المرضى بالفيروس وصل إلى 174.796
أفادت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الاثنين، بتسجيل 2.743 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، وبذلك يصل العدد الإجمالي إلى 174.796.
وأضافت أنها سجلت 74 حالة وفاة جديدة، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 7417، وهو الأعلى في منطقة جنوب شرق آسيا، وفقاً لـ"رويترز".
، كورونا في إندونيسيا: 2.743 إصابة جديدة و74 وفاة إضافية ،
المصدر : الخليج 365
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