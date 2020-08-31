شكرا لمتابعة خبر عن "التعليم" تكشف عن طرق للحفاظ على الخصوصية أثناء استخدام "مدرستي" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة التعليم عن طرق للحفاظ على الخصوصية أثناء استخدام منصة " مدرستي "

وتضمنت الطرق الآتي: أولا.. حافظ على هويتك ولا تنتحل شخصية الغير.

ثانيا.. عزز علاقتك مع الآخرين من خلال مراعاتك الخصوصية عند استخدام منصة مدرستي ووسائل التواصل الاجتماعي.

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ثالثا.. عدم تصوير زملائك الطلبة أو المعلمين أو محتويات منصة مدرستي وعدم مشاركة أي تفاصيل على منصات التواصل الاجتماعي.

رابعا.. حافظ على سرية معلوماتك الخاصة والحساسة مثل اسم المستخدم وكلمة المرور وسجلك المدني ولا تشاركها مع الآخرين.

خامسا.. يرجى إبلاغ المعلم أو المعلمة مباشرة في حال اشتباهك بأي سلوك مريب أثناء الدرس مثل دخول أشخاص خارجيين أو نشر محتوى غير مناسب.

سادسا.. تأكد من تسجيل خروجك من المنصة وإغلاقها عند الانتهاء من كافة دروس اليوم حفاظا على خصوصيتك.