شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. شاحنات أجنبية لنقل البضائع تجوب الطرقات دون التزام بالأنظمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تسببت الشاحنات أجنبية المخالفة لأنظمة المملكة في الإضرار بمجال عمل المواطنين من سائقي شاحنات النقل.

وتنص الأنظمة على عدم السماح لأى ناقل أجنبي بنقل أى بضاعة أو مواد بين مدن ومناطق المملكة إلا أن بعض الشاحنات الأجنبية تتجاهل هذه التعليمات وتتنقل بين مدن ومناطق المملكة.

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وأوضح أحد السائقين في المملكة أنه لم يستطيع نقل حمولة واحدة منذ أكثر من شهر بسبب مزاحمة الشاحنات الأجنبية في نقل البضائع داخل المملكة.

وأضاف أن مكاتب النقل المحلية ساهمت في انتشار هذه المخالفات من خلال تعاملهم بطريقة مباشرة مع الشاحنات الأجنبية، الأمر الذى أضر بعملهم كناقلين.