شكرا لمتابعة خبر عن استمرار السحب الرعدية والرياح في 8 مناطق بالمملكة غدا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقعت هيئة الارصاد استمرار التقلبات الجوية في عدد من مناطق المملكة غدًا الثلاثاء.

وقالت الهيئة إنه من المتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، مكة المكرمة، المدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية لتلك المناطق. كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.