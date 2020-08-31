شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الفرق بين منصة مدرستي وقنوات عين وكيفية أخذ حصة التربية البدنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشفت وزارة التعليم، عن الفرق بين منصة مدرستي وقنوات عين التعليمية، فضلًا عن كيفية أخذ حصة التربية البدنية في ظل الدراسة عن بعد.

وتمثل منصة "مدرستي" ارتباط الطالب بالمعلم الذي كان يدرسه العام الماضي حضورياً فيكون معه المعلم بحيث يقدم له الواجبات ويتأكد من حضوره، ولكن في قناة "عين" هناك معلم يقوم بشرح الدروس جميعًا.

وأكدت الوزارة، أن هذه المدرسة هي مدرسة للتعليم عن بعد وتسجيل وبث الدروس؛ حيث تم ترشيح معلمين ومقابلتهم؛ حيث تم اختيار 110 معلمين من أصل 700 معلمًا وعمل دورة تدريبية لهم.

وأشارت إلى أن حصة التربية البدنية تكون بحضور المعلم بالزي الرياضي المعتاد ويقدم الدروس للطلاب، فيما في التربية البدنية هناك منهجًا إما يكون عمليًا أو نظريًا؛ حيث يقوم المعلم بتقديم منهج نظري لطلابه وقد يستفيد من وجوده في الاستديو باستخدام بعض التمارين الرياضية.