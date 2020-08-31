شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تعلن هطول أمطار رعدية على 7 مناطق لمدة 3 أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن وجود فرصة لهطول الأمطار الرعدية على بعض المناطق من الثلاثاء إلى الخميس الموافق 1-3/ 9 / 2020 .
ومن المتوقع ازياد فرصة هطول الأمطار الرعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى 45 كم/س على بعض المناطق.
وتشمل المناطق التي سيهطل عليها الامطار كل من " عسير، جازان، الباحة، مكة المكرمة، نجران، الرياض، المدينة المنورة ".
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