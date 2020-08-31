شكرا لمتابعة خبر عن مكة تتصدر أعداد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أن منطقة مكة المكرمة سجلت أعلى عدد حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة بعدما سجلت 76 حالة إصابة جديدة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قد أعلن عن تسجيل 951 حالة إصابة جديدة؛ فضلًا عن 1129 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 290796 حالة تعافي، و27 حالة وفاة.