شكرا لمتابعة خبر عن إيقاف طبيب عن ممارسة المهنة بعدما صوّر مناطق حساسة لمرضى بعد إجراء عمليات تجميل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الاثنين، قرارًا بوقف طبيب عن ممارسة المهنة قام بتصوير مناطق حساسة لمرضى بعد إجراء عمليات التجميل لهم. أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الاثنين، قرارًا بوقف طبيب عن ممارسة المهنة قام بتصوير مناطق حساسة لمرضى بعد إجراء عمليات التجميل لهم. وجاء القرار بعدما صوّر الطبيب مناطق حساسة لمرضاه ونشرها بشكل خادش للحياء على منصات التواصل الاجتماعي؛ مخالفًا أخلاقيات مزاولة المهنة والأنظمة المرعية.

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