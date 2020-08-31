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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الاثنين، خطوات عملية دفع الزكاة لمكلفي التقديري. كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الاثنين، خطوات عملية دفع الزكاة لمكلفي التقديري. وأوضحت الهيئة، أن الخطوات تتمثل في: Advertisements - ستصلك رسالة نصية من الهيئة العامة للزكاة والدخل تحتوي على رقم الفاتورة وإجمالي مبلغ زكاتك. - ادخل رقم الفاتورة عبر خدمة سداد وادفع المبلغ المستحق. (وبالامكان أيضًا الاطلاع على تفاصيل الفاتورة وطريقة حسابها عبر البوابة الإلكترونية للهيئة: هنـــا . - استلم شهادة الزكاة.

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