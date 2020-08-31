وزير الصحة يوقف طبيبًا عن الممارسة .. لهذا السبب !

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‏أصدر ‏معالي وزير الصحة/ توفيق الربيعه قرار بإيقاف طبيب عن ممارسة المهنة وذلك بعد قيامه بتصوير مناطق حساسة لمرضى بعد إجراء عمليات التجميل لهم، ونشرها بشكل خادش للحياء على منصات التواصل الاجتماعي مخالفًا أخلاقيات مزاولة المهنة والأنظمة المرعية. تتعت





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