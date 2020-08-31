يوثق نجاحات رؤية المملكة 2030..

دشن برنامج التحول الوطني التابع لبرنامج رؤية المملكة 2030، اليوم الاثنين، حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وذكر البرنامج في أول تغريدة له في حسابه على تويتر «باسم الله وعلى بركته، نُطلق الحساب الرسمي لبرنامج التحول الوطني، لننقل لكم مسيرة البرنامج، ونستعرض منجزاته، ونوثِّق قصص نجاحه، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، لتحقيق طموحاتها وتطلُّعاتها». ويمكن متابعة حساب برنامج التحول الوطني عبر الرابط التالي اضغط هنا: Advertisements اقرأ أيضًا: السعودية تتقدم 40 مركزًا في المؤشر الدولي للبنية التحتية الرقمية المملكة تؤكد أهمية التعاون بمبدأ الشفافية بين الدول للحدّ من التدفقات المالية غير المشروعة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «برنامج التحول الوطني» يدشن حسابه الرسمي على «تويتر» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.