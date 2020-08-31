القبض على 4 مواطنين تباهوا بإطلاق النار من سلاح رشاش بالرياض

تمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على أربعة مواطنين ظهروا في فيديو متداول وهم يطلقون النار بشكل عشوائي من سلاح رشاش.

وقال مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يطلقون النار بشكل عشوائي من سلاح رشاش والتباهي بذلك وتوثيقه ونشره.

وأشار، إلى أنه تم القبض علي الأشخاص الأربعة، وهم مواطنين في العقد الثالث، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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