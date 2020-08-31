وفق أحدث إحصاء..
كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1129 حالة شفاء جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي حالات التعافي إلى 290796 حالة.
وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه تم تسجيل 951 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 315772 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 27 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3897 حالة
اقرأ أيضًا:
«الصحة» توجّه نصائح للتعامل مع حالات ضيق التنفس
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة»: تعافي 1129 حالة جديدة من كورونا.. وتسجيل 951 إصابة.. ووفاة 27 شخصًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.