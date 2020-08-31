«الصحة»: تعافي 1129 حالة جديدة من كورونا.. وتسجيل 951 إصابة.. ووفاة 27 شخصًا

كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1129 حالة شفاء جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي حالات التعافي إلى 290796 حالة.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه تم تسجيل 951 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 315772 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 27 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3897 حالة

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