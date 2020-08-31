متفاعلًا مع فيديو مواقع التواصل.. المرور يعلن القبض على راكب «دباب» عَرَّض حياة المارّة للخطر

وجّه الشكر لمن وثّق المخالفة..
تفاعل المرور السعودي مع فيديو يوثق لقيام شخص يركب «دباب» دون لوحات، بالاستعراض على الطريق، مُعرّضًا حياة الناس للخطر، موضحًا أنه تم القبض عليه.
ووجّه المررو –عبر حسابه على تويتر- الشكر لمن وثق المخالفة قائلًا «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض عليه وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».
وتم تداول مقطع مصوَّر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق قيام شخص يركب دبابًا «دراجة نارية» دون لوحات.
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كانت هذه تفاصيل خبر متفاعلًا مع فيديو مواقع التواصل.. المرور يعلن القبض على راكب «دباب» عَرَّض حياة المارّة للخطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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