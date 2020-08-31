متفاعلًا مع فيديو مواقع التواصل.. المرور يعلن القبض على راكب «دباب» عَرَّض حياة المارّة للخطر

تفاعل المرور السعودي مع فيديو يوثق لقيام شخص يركب «دباب» دون لوحات، بالاستعراض على الطريق، مُعرّضًا حياة الناس للخطر، موضحًا أنه تم القبض عليه.

ووجّه المررو –عبر حسابه على تويتر- الشكر لمن وثق المخالفة قائلًا «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض عليه وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

Advertisements

وتم تداول مقطع مصوَّر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق قيام شخص يركب دبابًا «دراجة نارية» دون لوحات.

اقرأ أيضًا:

المرور يتفاعل مع فيديو «الشاحنة» ويلقي القبض على قائدها