«تقويم التعليم» توجّه تنبيهًا للطلبة والطالبات حول مواعيد تسجيل اختبار القدرات العامة

يشمل الفترة الأولى..

وجّهت هيئة تقويم التعليم والتدريب، تنبيهًا للطلبة، بفتح باب التسجيل في اختبار القدرات العامة «الفترة الأولى». وذكرت الهيئة –عبر حسابها على تويتر- أن التقديم يتم من خلال الرابط التالي: https://e-services.qiyas.sa. وذكرت الهيئة مواعيد التسجيل في اختبار القدرات العامة وهي كالتالي: ـ بداية التسجيل المبكر «طالبات» 31 أغسطس 2020. ـ بداية التسجيل المبكر «طلاب» 2 سبتمبر 2020. ـ بداية التسجيل المتأخر «طلاب وطالبات» 20 سبتمبر 2020. Advertisements ـ بداية الاختبارات يوم 2 أكتوبر 2020. ـ نهاية التسجيل المتأخر «طلاب وطالبات» 8 أكتوبر 2020. ـ نهاية الاختبارات يوم 10 أكتوبر 2020. يُذكر أن الهيئة أعلنت يوم 25 أغسطس الجاري، أن الاختبار سيعقد خلال الفترة 2 – 10 أكتوبر 2020م للفترة الأولى و19 - 27 فبراير 2021 للفترة الثانية، وذلك في عدد من مدن ومحافظات المملكة، علمًا أن التسجيل لاختبار القدرات العامة متاح طوال العام في المقرات المحوسبة التابع للهيئة المنتشرة في معظم مدن المملكة. اقرأ أيضًا: تقويم التعليم: يمكن تغيير موعد اختبار القدرات بـ«شرط» إليك المواعيد.. «تقويم التعليم» تعلن فتح التسجيل في اختبار القدرات العامة

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