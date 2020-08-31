أكد تدريب المعلمين على آلية استخدام الشاشة والعمل أمام الكاميرا..
أوضح فهد الحقباني مدير إدارة مكاتب التعليم رئيس الفريق الإداري في مدرسة تسجيل وبث الدروس «المدرسة الافتراضية» الفرق بين منصة مدرستي وقناة عين.
وقال الحقباني في مقطع فيديو نشره مركز التواصل الحكومي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي: «في منصة مدرستي لدينا ارتباط الطالب بمعلمه الذي كان يدرسه العام الماضي حضوريًا، فيكون معه المعلم بحيث يقدم معه الواجبات ويتأكد من حضوره، لكن في قناة عين يكون هناك معلم يقوم بشرح الدروس جميعا».
وعرف الحقباني، المدرسة الافتراضية بأنها مدرسة للتعليم عن بعد وتسيير بث الدروس، وفي هذه المدرسة يجب أن يكون لدينا معلم يشرح الدروس.
وذكر، أنه تم التنسيق مع إدارة التعليم، حيث تم ترشيح معلمين، وتم مقابلتهم في وزارة التعليم عن طريق لجان مختصة وتم ترشيح 110 معلمين من أصل 700 معلم، وتم عمل دورة تدريبية لهؤلاء المعلمين عن طريقة التسجيل في هذه المدرسة.
وأضاف، أنه تم تدريبهم على برنامج عن آلية استخدام الشاشة، وأيضا آلية العمل أمام الكاميرا، بحيث يدخل لهذه القناة ويبث الدروس، ويحاكي الطلاب وكأنهم أمامه.
وأشار، إلى أنه قد يتبادر في الذهن كيف تقام حصة التربية البدنية، موضحًا أن المعلم يحضر بالزي الرياضي كالمعتاد ويقدم الدروس للطلاب، فلدينا في التربية البدنية منهج، وهذا المنهج إما يكون عمليًا أو نظريًّا، فيقوم المعلم بتقديم المنهج النظري لطلابه، وقد يستفيد من وجوده في الاستديو باستخدام بعض الحركات الرياضية او بعض التمارين الرياضية من أجل الطلاب.
وأكد، على أن هناك تزامنًا في شرح قناة عين مع ما يطرح في منصة مدرستي، فلا يمكن للمعلم أن يشرح درسًا لا يجده في قناة عين.
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كانت هذه تفاصيل خبر ما الفرق بين منصة «مدرستي» وقناة «عين».. وكيف تكون حصة التربية البدنية؟.. الحقباني يوضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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