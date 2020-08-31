ماذا تفعل حال انتهاء إقامة العمالة المنزلية بعد تمديدها فترة 3 أشهر؟.. الجوازات تجيب

خلال فترة تعليق الدخول والخروج..
أوضحت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، آلية تجديد الإقامة للعمالة المنزلية في حال انتهائها بعد تمديدها فترة 3 أشهر.
وأكدت المديرية العامة للجوازات، أنه في حال كان المستفيد من العمالة المنزلية سيتم تمديد هوية مقيم آليًّا، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، وذلك تدريجيًّا بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة للمراجعة.
جاء ذلك ردًّا على استفسار أحد المواطنين على الحساب الرسمي للجوازات السعودية بقوله: «لديّ سائق خاص خارج المملكة وتم التمديد له ثلاثة أشهر بالأمر الملكي، والآن انتهى التمديد، فهل عليّ أن أقوم بتمديد تأشيرته أم لا؟».
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