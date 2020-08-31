نشرها عبر منصات التواصل بشكل خادش للحياء..
أصدر وزير الصحة، قرارًا بوقف أحد الأطباء عن ممارسة المهنة، وذلك نتيجة قيامه بتجاوزات تخالف أخلاقيات المهنة.
ونشر الحساب الرسمي لوزارة الصحة على تويتر، نص قرار وزير الصحة، المتعلق بإيقاف الطبيب عن مزاولة المهنة.
ويرجع السبب في قرار وزير الصحة، إلى قيام هذا الطبيب، بتصوير مناطق حساسة للمرضى بعد إجراء عمليات التجميل لهم.
ولم يكتفِ الطبيب بذلك، بل قام بتوثيق مخالفته، من خلال نشرها بشكل خادش للحياء، عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ويأتي قرار إيقاف الطبيب عن مزاولة المهنة، نتيجة لمخالفته أخلاقيات المهنة، والأنظمة المرعية.
كانت هذه تفاصيل خبر لتصويره مناطق حساسة للمرضى بعد إجرائه عمليات تجميل لهم.. وزير الصحة يوقف طبيبًا عن مزاولة المهنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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