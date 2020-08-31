وزارة العدل توضح خطوات تنفيذ طلب جديد عبر بوابة ناجز

حددت وزارة العدل، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، خطوات تنفيذ طلب جديد عبر بوابة ناجز، مشيرة إلى آلية الاستئناف على الأحكام.

وأوضحت وزارة العدل، أن تنفيذ طلب جديد عبر بوابة ناجز يتطلب 6 خطوات كالآتي:

1-الدخول على بوابة ناجز.

2-اختيار قائمة التنفيذ.

3-تقديم طلب وتحديد نوعه.

4-تعبئة البيانات المطلوبة.

5-تحميل المرفقات ثم حفظ وإرسال.

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6-تعبئة بيانات السند التنفيذي.

7-اضغط «إضافة» ثم حفظ واستمرار.

وأكدت وزارة العدل، على أن التقدم بالاستئناف على الحكم يكون في المدة النظامية للاستئناف من خلال هذا الرابط وذلك بإدخال رقم القضية والعام الهجري للقضية، وبعدها سيظهر لك خدمة طلب قيد التدقيق أو الاستئناف اضغط هنا.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين على الحساب الرسمي لوزارة العدل عبر«تويتر»، متسائلًا عن كيفية الاعتراض على الأحكام.

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