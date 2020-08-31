80 مركزًا للرعاية الصحية الأوّلية بالعاصمة المقدسة ومحافظاتها تُقدم الخدمات للمواطن والمقيم

تقدم المراكز الصحية بوزارة الصحة ممثلة في التجمع الصحي الأول بمكة المكرمة من خلال 80 مركزًا صحيًا، عددًا من خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتي تشمل عيادات طب الأسرة وعيادة رعاية مرضى الأمراض المزمنة وتحصينات الأطفال ومتابعة ورعاية الحوامل وترصد واكتشاف حالات الأمراض المعدية وتقصيها تغطي عددًا من محافظات العاصمة المقدسة تشمل الجموم، بحره، الكامل وخليص.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصحة المجتمع والرعاية الصحية الأولية الدكتور سري عسيري، أن جهود الوزارة للرعاية الصحية تنطلق من رؤيتها في أن تكون مراكز الرعاية الصحية نموذجًا رائدًا في الكفاءة والتميز في العمل لتحقيق الصحة الشاملة للفرد والأسرة والمجتمع ومن خلال زيادة نسبة الوعي والتثقيف للوصول لمجتمع صحي وآمن وتشتمل رسالتها في تقديم رعاية صحية أولية متميزة للمرضى وبجودة عالية والرؤية المستقبلية للعمل دليل نجاح عمل المنشأة بمشاركة الفريق.

وأضاف، أنه يتم التعاون مع البلديات بمتابعة سلامة مصادر المياه والإصحاح البيئي ومحلات صنع وبيع الغذاء، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة خصصت لخدمة سكان منطقة مكة المكرمة عدد 8 مراكز صحية موزعة جغرافيًا على المناطق ذات الكثافة العالية لتقوم بتقديم خدمات الرعاية الصحية العاجلة فيها لفترة 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وأشار عسيري، إلى أنه في إطار مجهودات الوزارة لمواجهة جائحة كورونا فقد تم تخصيص عدد 7 مراكز صحية «عيادات تطمن» تعمل لفترة مابين 16 إلى 24 ساعة يوميًا في مراكز «المنصور-الخالدية-شرائع المجاهدين-أبو عروة-غران - حدا»، وتقوم بتقديم الرعاية الصحية الأساسية لمصابي فيروس كورونا من الحالات المستقرة كما تقوم بسحب عينات للمخالطين وتتبع حالاتهم وتقديم المشوره الطبية لهم ومن منطلق إيمانها بأهمية تطوير بيئة العمل في عدد كبير من المراكز الصحية فقد قامت وزارة الصحة بإحلال العديد من المباني الحكومية القديمة بمباني وتجهيزات جديدة وتسعى على إحلال بقية المباني الحكومية المستأجرة عن طريق البناء من خلال مشروع طموح يتضمن مسارات متعددة للتطوير تشتمل على مراكز ميجا.

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وأبان، أنه في إطار العمل على تجويد الخدمات المقدمة في المراكز الصحية فقد سعت الوزارة الى تطبيق معايير جودة المركز السعودي لاعتماد المنشئات الصحية سباهي؛ حيث حقق شهادة الاعتماد في الجودة عدد 22 مركزًا وتستهدف 20 مركزًا صحيًّا آخر في المرحلة القادمة.

ولفت عسيري، إلى أنه من أهم أهداف عمل المراكز الصحية، العمل على تحقيق أهداف سلامة المرضى الدولية، ورفع وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمرضى وتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للمرضى وذويهم وحل مشكلاتهم بالاستفادة من موارد المجتمع المحلي، إضافةً الى رفع مستوى الوعي الاجتماعي عبر تقديم خدمات التوجيه والإرشاد للمرضى وأسرهم. والقيام ببرامج وأنشطة تنسيقية مع أقسام الخدمة الاجتماعية بوزارة الصحة وذلك لزيادة التواصل وتقديم أفضل الخدمات، وكذلك المشاركة في الفعاليات والبرامج الاجتماعية بالجهات الاهلية والحكومية.

وتقوم المراكز الصحية على تقديم العديد من الخدمات التي من شأنها تخفيف الضغط على المستشفيات العامه والتخصصية، والتي يمكن تلقي العلاج بها، والتي تشتمل على خدمة رعاية الطفولة التحصينات «التطعيمات» الدورية للأطفال ورعاية الأمومة وخدمات التوعية والتثقيف الصحي والتعاون في ذلك مع العديد من الجهات الحكومية، إضافةً إلى العيادة العامة وتشخيص ومتابعة الأمراض المزمنة والوراثية ومكافحة الامراض السارية والأمراض المستوطنة.

كما تشمل خدماتها على عيادات صحة الفم والاسنان ومعامل المختبر والتحاليل الطبية وخدمات الاشعة والتغذية المشاركات المجتمعية التوعوية والتطبيق الإلكتروني «وصفتي» لصرف الأدوية من القطاع الخاص إضافة إلى خدمات الإرشاد الشامل «الصحة النفسية»، وصحة البيئة وسلامة الأغذية والصرف الصحي وخدمات الطوارئ والنقل الإسعافي، وكذلك العديد من المبادرات ومنها «الكشف المبكر عن هشاشة العظام والكشف المبكر عن سرطان الثدي»، وأيضا برنامج الإحالة والتواصل والمشورة الطبية وأخيرًا الأنظمة الالكترونية ومنها نظام «موعد» ونظام المعلومات الصحية «HIS».