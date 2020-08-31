السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يطّلع على استعدادات التعليم "عن بُعد" بالمنطقة



بريدة 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالإمارة اليوم , المدير العام لتعليم المنطقة محمد الفريح , ومديري التعليم بمحافظات المنطقة.

واستعرض الفريح خلال الاستقبال خطط وجاهزية التعليم بالمنطقة لانطلاقة العام الدراسي الجديد عن بُعد ، مشيراً إلى أن قرار التعليم عن بُعد في ظل جائحة

وأكد سمو أمير المنطقة أهمية التكامل بين الإدارة والمدرسة ومنظومة التعليم عن بُعد والحرص على توفير البيئة التقنية , مشيداً بدور وزارة التعليم في توفير المنصات عن بُعد ، موجهاً سموه بتخصيص مبالغ جوائز التميز بتعليم المنطقة لدعم المحتاجين من أسر الطلاب والطالبات للمشاركة في المنظومة التعليمية عن بُعد , وإنشاء جائزة لأفضل إدارة تعليم أو مدرسه تطبق التعليم عن بُعد بشكل مهني ومحترف ، مشدداً على أهمية مراعاة وتقدير ظروف الطلاب وأسرهم خلال تطبيق المرحلة التعليمية .

ونوه الأمير فيصل بن مشعل بما يحظى به قطاع التعليم في المملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- , متمنياً للكادر التعليمي والطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.

من جانبه ثمن مدير تعليم القصيم ومسؤولي التعليم بمحافظات المنطقة عن شكرهم لسمو أمير المنطقة على استقباله والاستماع إلى توجيهاته فيما يعود بالنفع على طلاب وطالبات المنطقة وما يحقق سلامتهم وراحتهم.

حضر اللقاء مساعد مدير تعليم القصيم عبدالرحمن الصمعاني ، ومدير إدارة تعليم محافظة عنيزة خالد الحربي ، ومدير إدارة تعليم محافظة الرس سليمان الطعيسي ، ومدير إدارة تعليم محافظة المذنب سليمان الحسياني ، ومدير إدارة تعليم محافظة البكيرية الدكتور خالد الراجح.

// انتهى //

15:55ت م

0148



بريدة 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالإمارة اليوم , المدير العام لتعليم المنطقة محمد الفريح , ومديري التعليم بمحافظات المنطقة.واستعرض الفريح خلال الاستقبال خطط وجاهزية التعليم بالمنطقة لانطلاقة العام الدراسي الجديد عن بُعد ، مشيراً إلى أن قرار التعليم عن بُعد في ظل جائحة كورونا يأتي حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات وضمانًا لمواصلة رحلتهم التعليمية ، مثمنًا لسمو أمير المنطقة دعمه المتواصل لمسيرة التعليم بالمنطقة ومتابعته عن كثب لجميع متطلباتها وحرصه على تحقيق التعاون المطلوب بين الجهات المعنية بما يضمن تحقيق أهداف تعليم الطلاب والطالبات عن بُعد.وأكد سمو أمير المنطقة أهمية التكامل بين الإدارة والمدرسة ومنظومة التعليم عن بُعد والحرص على توفير البيئة التقنية , مشيداً بدور وزارة التعليم في توفير المنصات عن بُعد ، موجهاً سموه بتخصيص مبالغ جوائز التميز بتعليم المنطقة لدعم المحتاجين من أسر الطلاب والطالبات للمشاركة في المنظومة التعليمية عن بُعد , وإنشاء جائزة لأفضل إدارة تعليم أو مدرسه تطبق التعليم عن بُعد بشكل مهني ومحترف ، مشدداً على أهمية مراعاة وتقدير ظروف الطلاب وأسرهم خلال تطبيق المرحلة التعليمية .ونوه الأمير فيصل بن مشعل بما يحظى به قطاع التعليم في المملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- , متمنياً للكادر التعليمي والطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.من جانبه ثمن مدير تعليم القصيم ومسؤولي التعليم بمحافظات المنطقة عن شكرهم لسمو أمير المنطقة على استقباله والاستماع إلى توجيهاته فيما يعود بالنفع على طلاب وطالبات المنطقة وما يحقق سلامتهم وراحتهم.حضر اللقاء مساعد مدير تعليم القصيم عبدالرحمن الصمعاني ، ومدير إدارة تعليم محافظة عنيزة خالد الحربي ، ومدير إدارة تعليم محافظة الرس سليمان الطعيسي ، ومدير إدارة تعليم محافظة المذنب سليمان الحسياني ، ومدير إدارة تعليم محافظة البكيرية الدكتور خالد الراجح.// انتهى //15:55ت م0148

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