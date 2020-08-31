السعودية اليوم / سمو أمير تبوك يطلع على تقرير عن بداية العام الدراسي الجديد



تبوك 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمكتبه بالإمارة اليوم، المدير العام للتعليم بالمنطقة إبراهيم بن حسين العُمري‪.‬

واطلع سموه على تقرير عن بداية العام الدراسي الجديد في مختلف مراحل التعليم العام بالمنطقة، وجهود إدارة التعليم في إعداد الخطط الإدارية والتقنية والفنية على جميع المستويات والبرامج التدريبية على منصات التعليم عن بُعد (منصة مدرستي ) .‬

وتمنى سموه للطلاب والطالبات التوفيق والنجاح في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله - للمؤسسات التعليمية ورعاية الطلاب والطالبات‪.‬

وثمّن مدير تعليم تبوك من جهته حرص سمو أمير المنطقة ومتابعته ودعمه لكل ما من شأنه الارتقاء بالعملية التعليمية، والعناية بالأبناء الطلاب والطالبات لنجاح رحلتهم التعليمية عن بُعد في ظل دعم القيادة الرشيدة.

// انتهى //

15:37ت م

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