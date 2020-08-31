السعودية اليوم / أمين عسير يتفقد الخدمات البلدية في مركز السودة



أبها 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واس

تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي اليوم الخدمات التي تقدمها بلدية "السودة" الفرعية للمواطنين والمستفيدين .

والتقى الحميدي خلال جولته بعددٍ من منسوبي البلدية للاطلاع على سير العمل، ومتطلبات المرحلة المقبلة، وبرامج البلدية لتعزيز الخدمات المقدمة وإنهاء الإجراءات المتعلقة بالمواطنين بأسرع وقت ممكن.

واطّلع الحميدي على تقرير مفصل عن جهود البلدية الذاتية، مؤكدا لجميع الموظفين الأهمية القصوى لخدمة المراجعين بالشكل المطلوب، وبذل المزيد من الجهد والعطاء لمواكبة خطة التحول البلدي ، مشيراً إلى أن خطة التحول البلدي تهدف إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة للارتقاء بمستوى جودة الحياة، وتعزيز البُعد الإنساني في مدن وحواضر المملكة بما يواكب احتياجات المواطنين والمقيمين، ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع البلدي.

بعد ذلك زار غرفة العمليات بالبلدية ، موجهاً بتوفير وتقديم الدعم الكامل للجان الميدانية.

// انتهى //

15:36ت م

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