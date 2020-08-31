السعودية اليوم / منصة "تعلُّم" وبرنامج "المهارات الرقمية" دعامتا التعلم الإلكتروني بأم القرى



مكة المكرمة ١٢ محرم ١٤٤٢ الموافق ٣١ أغسطس ٢٠٢٠م واس

أكَّـدَ عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بجامعة أم القرى الدكتور خالد المطيري أن العمادة أشرفت خلال فترة تعليق الدراسة على تشغيل أكثر من 300 برنامجٍ أكاديميٍّ، وبلغ عدد التخصصات التي تحولت إلى نمط التعليم عن بُعد إلى 283 تخصُّصًا، كما تجاوز عدد الاختبارات النهائية المسجلة الـ41 ألفَ اختبارٍ رقميٍّ.

جاء ذلك خلال لقائه معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بافيل بمكتبه أمس وتسليمه تقريرًا بإنجازات عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعيِّ 1441هـ. وأفاد الدكتور المطيري أن العمادة تسعى في خطتها المستقبلية لرفع جودة التعلم الرقميِّ، وتقديم دورات التدريب لمنسوبي الجامعة؛ لتطوير مهاراتهم التقنية في التعامل مع نُظُم التعليم عن بُعد، وتنمية الموارد الذاتية، بالإضافة إلى بناء الشراكات العلمية والمجتمعية وتوطيدها في مجال التعلم الإلكتروني محليًّا ودوليًّا.

وأشاد الدكتور بافيل بالجهود التي قدمتها العمادة خلال جائحة

ودشن معاليه خلال اللقاء "منصة تعلُّم" التي تهدف إلى توفير محتوى تدريبي شامل ومتجدد يدعم عملية التعلم عن بعد، وتتيح إمكانية الاستفادة القصوى من الخدمات الرقمية، علاوة على تقديم العديد من الدورات التطويرية في مجالات مختلفة.

كما دشن معالي رئيس الجامعة برنامج أساسيات المهارات الرقمية، والذي يستهدف تطوير الكادر الأكاديمي بجامعة أم القرى وجامعات المملكة، وتعزيز الحضور الرقمي الفعّال لجميع أعضاء وعضوات هيئة التدريس، وذلك في سبيل توظيف الأدوات التقنية لخدمة جامعات الوطن أكاديميًّا وتقنيًّا. يذكر أن البرامج تأتي في إطار جهود العمادة في التحول إلى التعليم عن بُعد وتوفير الدعم الفني اللازم على مدار الساعة للإجابة على الاستفسارات، إلى جانب المبادرات النوعية التي تعكس دور جامعة أم القرى الريادي في تنمية المهارات الرقمية وتوظيفها بالشكل الأمثل في العملية التعليمية.

// انتهى //

15:27ت م

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مكة المكرمة ١٢ محرم ١٤٤٢ الموافق ٣١ أغسطس ٢٠٢٠م واسأكَّـدَ عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بجامعة أم القرى الدكتور خالد المطيري أن العمادة أشرفت خلال فترة تعليق الدراسة على تشغيل أكثر من 300 برنامجٍ أكاديميٍّ، وبلغ عدد التخصصات التي تحولت إلى نمط التعليم عن بُعد إلى 283 تخصُّصًا، كما تجاوز عدد الاختبارات النهائية المسجلة الـ41 ألفَ اختبارٍ رقميٍّ.جاء ذلك خلال لقائه معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بافيل بمكتبه أمس وتسليمه تقريرًا بإنجازات عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعيِّ 1441هـ. وأفاد الدكتور المطيري أن العمادة تسعى في خطتها المستقبلية لرفع جودة التعلم الرقميِّ، وتقديم دورات التدريب لمنسوبي الجامعة؛ لتطوير مهاراتهم التقنية في التعامل مع نُظُم التعليم عن بُعد، وتنمية الموارد الذاتية، بالإضافة إلى بناء الشراكات العلمية والمجتمعية وتوطيدها في مجال التعلم الإلكتروني محليًّا ودوليًّا.وأشاد الدكتور بافيل بالجهود التي قدمتها العمادة خلال جائحة كورونا ، مثمِّنًا دورها الكبير في عملية التحوُّل الرقميّْ وتسيير العملية التعليمية، ومؤكدًا على أهمية التعلم الإلكتروني في تحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية وذلك بتطوير الوسائل المعرفية، ورفع جودة مخرجات التعليم.ودشن معاليه خلال اللقاء "منصة تعلُّم" التي تهدف إلى توفير محتوى تدريبي شامل ومتجدد يدعم عملية التعلم عن بعد، وتتيح إمكانية الاستفادة القصوى من الخدمات الرقمية، علاوة على تقديم العديد من الدورات التطويرية في مجالات مختلفة.كما دشن معالي رئيس الجامعة برنامج أساسيات المهارات الرقمية، والذي يستهدف تطوير الكادر الأكاديمي بجامعة أم القرى وجامعات المملكة، وتعزيز الحضور الرقمي الفعّال لجميع أعضاء وعضوات هيئة التدريس، وذلك في سبيل توظيف الأدوات التقنية لخدمة جامعات الوطن أكاديميًّا وتقنيًّا. يذكر أن البرامج تأتي في إطار جهود العمادة في التحول إلى التعليم عن بُعد وتوفير الدعم الفني اللازم على مدار الساعة للإجابة على الاستفسارات، إلى جانب المبادرات النوعية التي تعكس دور جامعة أم القرى الريادي في تنمية المهارات الرقمية وتوظيفها بالشكل الأمثل في العملية التعليمية.// انتهى //15:27ت م0139

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / منصة "تعلُّم" وبرنامج "المهارات الرقمية" دعامتا التعلم الإلكتروني بأم القرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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