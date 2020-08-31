السعودية اليوم / توقيع مذكرة تعاون بين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ودارة الملك عبدالعزيز



الرياض 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واس

وقّعت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ودارة الملك عبدالعزيز في مقر الجامعة اليوم مذكرة تعاون ، تهدف لتبادل الخبرات في مجالات التعاون المشترك بما يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للجهتين، وإسهامًا في تحقيق رؤية

ووقّع الاتفاقية ممثلاً للجامعة رئيسها معالي الدكتور أحمد بن سالم العامري، فيما مثل الدارة الأمين العام المكلف معالي الدكتور فهد بن عبدالله السماري, حيث عبَّر الطرفان أن هذه الاتفاقية تخدم الجامعة والدارة في الكثير من المجالات .

وبين معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري أن هذه الاتفاقية تشمل كل ما يتعلق بتطوير مناهج الدارسات التاريخية في كل مستويات الجامعة وتطوير الخطة الدراسية لقسم التاريخ لجميع المراحل التعلمية: البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ، مشيراً إلى أن الدارة لها باع طويل في هذا الأمر، ومنسوبو الجامعة سيستفيدون من خبرات الدارة في مثل هذه الشراكة.

من جانبه بين معالي الأمين العام للدارة الدكتور فهد السماري أن العلاقة بين الدارة وجامعة الإمام ليست جديدة، واليوم نصل إلى تأطير هذه العلاقة من خلال هذا الاتفاقية وتعدّ مؤشرا لتحقيق الإنجازات والأعمال بين الطرفين ، وهذه الشراكة ستقودنا إلى ريادة للجامعة فيما يتعلق بالعلوم الاجتماعية وعلوم الوطن، فالدارة تسعين بمنسوبي الجامعة لما يتمتعوا به من نخبة تاريخية يُعتمد عليها، وقد سمعت من الزملاء والزميلات الحرص على التطوير والدارة شَرُفَت بإعداد مقرر الثالث الثانوي للمعاهد العلمية وهو من باب التطوير وليس وجود خلل في المقرر السابق، والآن يوجد ورش عمل ورؤية المملكة 2030 مرتكزة على التاريخ والتراث، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تشمل كل ما يتعلق بتطوير مناهج الدارسات التاريخية في كل مستويات الجامعة وتطوير الخطة الدراسية لقسم التاريخ لجميع المراحل التعلمية البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

ومن جانبه أبان عميد كلية العلوم الاجتماعية الدكتور زهير بن عبدالله الشهري أن مذكرة التعاون بين الجامعة والدارة تتضمن التعاون في مجال البحث العلمي من خلال إنجاز الدراسات والبحوث لاسيما التاريخية والحضارية والمشاركة في عقد المؤتمرات واللقاءات العلمية التي تخدم تاريخنا الوطني السعودي والتعاون في إعداد البرامج الأكاديمية ومقررات الدراسات الاجتماعية والتعاون والتكامل في مجال المتاحف والمعارض التاريخية والتراثية، وتمكين الطلاب من التدرّب في دارة الملك عبدالعزيز وتنظيم البرامج ذات العلاقة في الوثائق والمحفوظات وتبادل الخبرات والاستشارات والكفاءات المتخصصة وغيرها .

// انتهى //

15:27ت م

0138



الرياض 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واسوقّعت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ودارة الملك عبدالعزيز في مقر الجامعة اليوم مذكرة تعاون ، تهدف لتبادل الخبرات في مجالات التعاون المشترك بما يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للجهتين، وإسهامًا في تحقيق رؤية السعودية 2030.ووقّع الاتفاقية ممثلاً للجامعة رئيسها معالي الدكتور أحمد بن سالم العامري، فيما مثل الدارة الأمين العام المكلف معالي الدكتور فهد بن عبدالله السماري, حيث عبَّر الطرفان أن هذه الاتفاقية تخدم الجامعة والدارة في الكثير من المجالات .وبين معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري أن هذه الاتفاقية تشمل كل ما يتعلق بتطوير مناهج الدارسات التاريخية في كل مستويات الجامعة وتطوير الخطة الدراسية لقسم التاريخ لجميع المراحل التعلمية: البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ، مشيراً إلى أن الدارة لها باع طويل في هذا الأمر، ومنسوبو الجامعة سيستفيدون من خبرات الدارة في مثل هذه الشراكة.من جانبه بين معالي الأمين العام للدارة الدكتور فهد السماري أن العلاقة بين الدارة وجامعة الإمام ليست جديدة، واليوم نصل إلى تأطير هذه العلاقة من خلال هذا الاتفاقية وتعدّ مؤشرا لتحقيق الإنجازات والأعمال بين الطرفين ، وهذه الشراكة ستقودنا إلى ريادة للجامعة فيما يتعلق بالعلوم الاجتماعية وعلوم الوطن، فالدارة تسعين بمنسوبي الجامعة لما يتمتعوا به من نخبة تاريخية يُعتمد عليها، وقد سمعت من الزملاء والزميلات الحرص على التطوير والدارة شَرُفَت بإعداد مقرر الثالث الثانوي للمعاهد العلمية وهو من باب التطوير وليس وجود خلل في المقرر السابق، والآن يوجد ورش عمل ورؤية المملكة 2030 مرتكزة على التاريخ والتراث، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تشمل كل ما يتعلق بتطوير مناهج الدارسات التاريخية في كل مستويات الجامعة وتطوير الخطة الدراسية لقسم التاريخ لجميع المراحل التعلمية البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.ومن جانبه أبان عميد كلية العلوم الاجتماعية الدكتور زهير بن عبدالله الشهري أن مذكرة التعاون بين الجامعة والدارة تتضمن التعاون في مجال البحث العلمي من خلال إنجاز الدراسات والبحوث لاسيما التاريخية والحضارية والمشاركة في عقد المؤتمرات واللقاءات العلمية التي تخدم تاريخنا الوطني السعودي والتعاون في إعداد البرامج الأكاديمية ومقررات الدراسات الاجتماعية والتعاون والتكامل في مجال المتاحف والمعارض التاريخية والتراثية، وتمكين الطلاب من التدرّب في دارة الملك عبدالعزيز وتنظيم البرامج ذات العلاقة في الوثائق والمحفوظات وتبادل الخبرات والاستشارات والكفاءات المتخصصة وغيرها .// انتهى //15:27ت م0138

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / توقيع مذكرة تعاون بين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ودارة الملك عبدالعزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.