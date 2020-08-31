

الرياض 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واس

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وهيئة الإذاعة والتلفزيون, اتفاقية تعاون، بحضور المدير العام للصندوق تركي بن عبدالله الجعويني.

ووقع الاتفاقية كل من المدير التنفيذي للأعمال في الصندوق فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل، والمدير العام لقناة الإخبارية فارس بن حزام.

وسيقدم الصندوق وفقا للاتفاقية برامج تأهيلية وتدريبية متخصصة في المجالات القيادية لمنسوبي ومنسوبات الهيئة.

// انتهى //

15:25ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "هدف" وهيئة الإذاعة والتلفزيون يوقعان اتفاقية تعاون في مجالات تطوير القيادات الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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