

الطائف 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واس

حث رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف بن عبده عسيري، الطلاب والطالبات المستجدين على الجد والاجتهاد في طلب العلم واستثمار مختلف الإمكانات .

جاء ذلك خلال اللقاء الافتراضي لمدير جامعة الطائف لاستقبال الطلبة المستجدين للعام الجامعي 1442هـ.

وشهد اللقاء عرض تعريفي بالبرامج الأكاديمية للجامعة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، ومبادراتها التي أطلقتها للاستفادة من إمكاناتها البشرية والتقنية في خدمة المجتمع وتعزيز دورها الريادي خارج أسوارها ضمن مبادرة "جامعة بلا أسوار"، الهادفة إلى تفعيل دور محافظة الطائف وزيادة مساهمتها العلمية والبحثية، إستناداً إلى رؤية المملكة 2030 ،إضافة إلى التعريف بالخدمات التي تقدمها عمادة القبول والتسجيل وعمادة شؤون الطلاب وعمادة شؤون المكتبات وعمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات، إضافة الى مركز الخدمات الطبية، وما يهم الطلبة المستجدين خلال مسيرتهم الأكاديمية .

وخلال اللقاء تعرف الطلبة على كليات وأقسام الجامعة .

// انتهى //

15:21ت م

0134





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة الطائف تستقبل طلابها المستجدين للعام الجامعي 1442هـ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.