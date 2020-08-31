

بريدة 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واس

افتتحت عمادة شؤون الطلاب بجامعة القصيم اليوم، برنامج "طموح للطلبة المستجدين" -عن بعد- على مدى 4 أيام، للطلبة المستجدين الذين تم قبولهم بالجامعة في هذا العام الدراسي ، بحضور معالي رئيس جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود .

وبارك رئيس جامعة القصيم الطلبة المستجدين على القبول في الجامعة, موصيهم باستشعار مسؤولية الطالب الجامعي، بوصفهم الأمل في المستقبل, مقدما الشكر لجميع منسوبي الجامعة على ما قدم من جهود لتسهيل أمور الطلاب والطالبات، متطلعاً إلى تكاتف الجميع لنجاح هذا العام، ويكون رافداً من روافد هذا الوطن المعطاء.

وأكد أن تطور الإمكانات التي تعيشها جامعات المملكة على صعيد العملية التعليمية والبحث العلمي، لم تأت من فراغ، بل أتت نتيجة عمل دؤوب ودعم سخي من القيادة الرشيدة لدفع مسيرة التنمية في الوطن.

ويشمل البرنامج الذي يستمر 4 أيام، عرض فيديو لقصة نجاح الطالب الكفيف عبد الرحمن بن عبد الكريم السعدون طالب الدراسات العليا في مرحلة الماجستير، الذي تميز على الصعيد التعليمي وحقق إنجازات رياضية من خلال 4 إنجازات، كما يحتوي البرنامج على عرض فيديو يضم نبذة تعريفية عن الجامعة، بالإضافة إلى لقاء مفتوح مع الطلبة المستجدين.

ويقدم برنامج المستجدين غدًا الثلاثاء دورة بعنوان "طريقك إلى التفوق"، ودورة أخرى عن "استخدام نظام التعلم الإلكتروني"، كذلك دورة يوم الأربعاء بعنوان "إشراقات إرشادية في الحياة الأكاديمية"، ودورة بعنوان "كيف تستفيد من المكتبات الورقية والرقمية".

كما يشهد اليوم الرابع والأخير من البرنامج يوم الخميس دورة "الاستقرار النفسي وأثره على الطالب الجامعي"، ودورة أخرى بعنوان "كن مبدعاً".

// انتهى //

15:18ت م

0133





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / عمادة شؤون الطلاب بجامعة القصيم تفتتح برنامج "طموح للطلبة المستجدين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.