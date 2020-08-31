141 إصابة كورونا جديدة في جازان وتعافي 168

2020-08-31

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

سجلت منطقة جازان، 141 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق السعودية.

توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان:

وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 12 مدينة، حيث سجلت جازان 38 إصابة، وصامطة 21 إصابة، وصبيا 20 إصابة، وأبو عريش 17 إصابة، وبيش 13 إصابة، وأحد المسارحة 13 إصابة، والدرب 5 إصابات، وفيفاء 5 إصابات، والعيدابي 3 إصابات، والريث 3 إصابات، والحرث إصابتين.

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كما تم تسجيل إصابة واحدة في الموسم، من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 168 حالة شفاء.

إجمالي حالات كوفيد 19 في جازان:

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 10779 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 8197 حالة، وبلغ عدد الوفيات 127 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 2455 حالة.

إجمالي الحالات في السعودية:

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 951 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 315772 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 290796 حالة، وبلغ عدد الوفيات 3897 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 21079 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 1552 حالة.

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