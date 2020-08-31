حساب المواطن يوضح طريقة تسجيل دخل التابعين

2020-08-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

جدد حساب متابعات الخليج 365 التأكيد على أهمية تسجيل دخل التابعين وفق ما هو مثبت لدى الجهات الحكومية حتى لا يتم وقف الدعم عن رب الأسرة بسبب عدم تطابق البيانات المفصح عنها.

وقالت خدمة المستفيدين في حساب متابعات الخليج 365 ردًا على سؤال بهذا الشأن : في حال وجود دخل للتابعين يلزمك الإفصاح عنه، حيث لا بد من الإفصاح عن دخل جميع التابعين بما يتطابق مع الجهات ذات العلاقة وسيتم احتسابه ضمن مجموع دخل الأسرة، وفي حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيتم صرف الدعم.

معرفة قيمة دعم حساب متابعات الخليج 365

وتابعت خدمة المستفيدين أنه يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365 يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية ( http://portal.ca.gov.sa).

ضوابط حساب متابعات الخليج 365

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.

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وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب متابعات الخليج 365 بعد تاريخ صرف الدعم للدورة ( 28 ) من شهر مارس لعام 2020م.

وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية ( عقد إيجار موحد من منصة إيجار – صك ملكية السكن – مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية ) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم.

كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م.

شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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