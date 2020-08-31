WhatsApp يطور ميزة خلفية لكل محادثة

2020-08-31

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

يعتزم تطبيق المراسلة الفورية Whatsapp تقديم ميزة جديدة لمستخدميه تتيح لهم الحصول على خلفيات مختلفة لكل محادثة على التطبيق.

ويتم تطوير الميزة الجديدة بواسطة فريق Whatsapp لمستخدمي أندرويد، في النسخة التجريبية بيتا v2.20.199.5، وبالتالي فهي غير متاحة لمستخدمي الإصدار التجريبي الحالي.

وبمجرد تطوير التطبيق بالكامل، سيتم فتح الميزة لجميع مستخدمي الإصدار التجريبي من أندرويد أولًا ثم بعد ذلك لجميع مستخدمي واتساب.

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WhatsApp Wallpaper:

ووفقًا للتقارير، سيتم توفير الميزة الجديدة عبر تطبيق منفصل يسمى WhatsApp Wallpaper والذي سيعمل على تشغيل خلفيات وموضوعات مختلفة لتطبيق المراسلة.

وسيتعين على المستخدمين الذين يرغبون في الوصول إلى سمات وخلفيات مختلفة تنزيل هذا التطبيق المنفصل بالإضافة إلى التطبيق الرئيسي.

وتم بالفعل إتاحة تطبيق Whatsapp Wallpaper على متجر بلاي ستور، وسيتم تحديث الميزات الجديدة من قبل الشركة على نفس التطبيق، ولكن من غير الواضح موعد إتاحته للمستخدمين؛ حيث لم يتم توفير جدول زمني من قبل الشركة.

إدارة التخزين:

ويُذكر أن بالإضافة إلى الميزات الجديدة التي تركز حصريًا على التصميم، تقوم الشركة أيضًا بإجراء الكثير من التغييرات في واجهة التخزين، حيث ستطلق ميزة من شأنها مساعدة المستخدمين على تحديد الملفات التي تستهلك جزءًا كبيرًا من مساحة تخزين الهاتف.

وبالإضافة إلى ذلك، سيعمل التطبيق أيضًا على تحديد الملفات تحت عناوين مختلفة مثل ملفات التنزيل والملفات المعاد توجيهها مما يساعد المستخدمين على فرز مساحة تخزين هواتفهم بسهولة دون فقد الملفات المهمة، بحسب موقع Financial Express.



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