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جاريد كوشنر: هبوط الطائرة الإسرائيلية في الإمارات بداية مسار تاريخي للسلام
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكد مستشار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، أن هبوط أول طائرة إسرائيلية في الإمارات اليوم هو بداية مسار تاريخي من السلام في منطقة الشرق الأوسط.
بعد أن حطت أول طائرة إسرائيلية في #أبوظبي: مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر: أدعو الجميع للاحتفاء بهذه الرحلة التاريخية.. والسلام أمر ملح لشعوب هذه المنطقة#العربية pic.twitter.com/TxX1aDNmFy— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) August 31, 2020
وقال كوشنر بعد هبوط الطائرة التي تقل الوفد الإسرائيلي الأمريكي إلى الإمارات في مطار أبو ظبي : نريد البدء بصياغة السلام في المنطقة، داعيًا الشعب الفلسطيني إلى التفاعل مع هذه اللحظة والتجاوب مع مسار عملية السلام في الشرق الأوسط.
من جانبه قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو : نطمح لبناء سلام وشراكة مع المنطقة واصفًا هذه اللحظة بـ” التاريخية”.
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