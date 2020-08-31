شكرا لقرائتكم السعودية تسجل 951 إصابة جديدة.. وشفاء 290796 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 951 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليصبح إجمالي حالات الإصابة 315772. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1129 حالة ليصبح إجمالي حالات التعافي 290796. بينما سجلت وزارة الصحة السعودية 27 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 3897. إلى ذلك، تجدد وزارة الصحة التوصية لكل مَنْ يشعر بأعراض الفيروس المستجد التوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها الوزارة، أو لمراكز "تأكد" التي خصّصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق "واتساب" عبر الرقم 920005937، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات كورونا ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | السعودية تسجل 951 إصابة جديدة.. وشفاء 290796 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.