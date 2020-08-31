محمد بن مسعود - الدمام - الأمن العام: استخدما بطاقات الصراف الآلي المسروقة في عمليات شرائية أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على شخصين تورطا في ارتكاب ثماني جرائم نشل وسرقة حقائب النساء في الأسواق والأماكن العامة. وقال حساب "الأمن العام" على "تويتر" اليوم: المتهمان استخدما بطاقات الصراف الآلي المسروقة في عمليات شرائية واستوليا على مبالغ مالية بقيمة 42.500 ريال. وأضاف: تم توقيف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة. شرطة منطقة الرياض جرائم نشل وسرقة حقائب النساء شرطة منطقة الرياض جرائم نشل وسرقة حقائب النساء 31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442 03:57 PM Advertisements الأمن العام: استخدما بطاقات الصراف الآلي المسروقة في عمليات شرائية 8 جرائم نشل لحقائب نساء.. شرطة الرياض تطيح بشخصين استوليا على 42.500 ريال 8 جرائم نشل لحقائب نساء.. شرطة الرياض تطيح بشخصين استوليا على 42.500 ريال أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على شخصين تورطا في ارتكاب ثماني جرائم نشل وسرقة حقائب النساء في الأسواق والأماكن العامة. وقال حساب "الأمن العام" على "تويتر" اليوم: المتهمان استخدما بطاقات الصراف الآلي المسروقة في عمليات شرائية واستوليا على مبالغ مالية بقيمة 42.500 ريال. وأضاف: تم توقيف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة. الكلمات المفتاحية ، 8 جرائم نشل لحقائب نساء.. شرطة الرياض تطيح بشخصين استوليا على 42.500 ريال ،

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