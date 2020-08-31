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كرّم محافظ فيفاء المكلف علي بن يحيى الحريصي في مقر محافظة فيفاء صباح اليوم، الرحالة جبران بن يحيى الفيفي، والذي قطع ما يزيد على 1300 كلم، من منطقة جازان إلى العاصمة الرياض مشياً على قدميه.
وفي مقر المحافظة؛ قدّم رجلا الأعمال محمد علي الفيفي وعبدالله حجر محمد، هديتين للرحالة "الفيفي"، عبارة عن مبالغ مادية، فيما قدّم نادي الحي بفيفاء درعاً تذكارياً للرحالة جبران الفيفي، سلمه مدير النادي حسن مصلح الفيفي، وكان هذا اللقاء بتنسيق وحضور أحمد ابراهيم العبدلي، عضو مجلس الجمعية الخيرية بفيفاء، والمشرف التربوي بمكتب تعليم فيفاء.
وكانت" الخليج 365" قد تابعت رحلة جبران الفيفي، والتي استمرت 50 يوماً، فيما تفردت بخبر لقاء الرحالة" الفيفي" بنائب أمير منطقة جازان في مكتبه، والذي وأشاد بعمله البطولي.
محافظ فيفاء الرحالة جبران بن يحيى الفيفي
قطع ما يزيد على 1300 كلم مشياً.. محافظ فيفاء يكرم الرحالة "الفيفي"عبدالرحمن السلماني الخليج 365 2020-08-31
كرّم محافظ فيفاء المكلف علي بن يحيى الحريصي في مقر محافظة فيفاء صباح اليوم، الرحالة جبران بن يحيى الفيفي، والذي قطع ما يزيد على 1300 كلم، من منطقة جازان إلى العاصمة الرياض مشياً على قدميه.
وفي مقر المحافظة؛ قدّم رجلا الأعمال محمد علي الفيفي وعبدالله حجر محمد، هديتين للرحالة "الفيفي"، عبارة عن مبالغ مادية، فيما قدّم نادي الحي بفيفاء درعاً تذكارياً للرحالة جبران الفيفي، سلمه مدير النادي حسن مصلح الفيفي، وكان هذا اللقاء بتنسيق وحضور أحمد ابراهيم العبدلي، عضو مجلس الجمعية الخيرية بفيفاء، والمشرف التربوي بمكتب تعليم فيفاء.
وكانت" الخليج 365" قد تابعت رحلة جبران الفيفي، والتي استمرت 50 يوماً، فيما تفردت بخبر لقاء الرحالة" الفيفي" بنائب أمير منطقة جازان في مكتبه، والذي وأشاد بعمله البطولي.
31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
03:25 PM
جاء من منطقة جازان إلى العاصمة الرياض مشياً على قدميه.. دروع وهدايا
كرّم محافظ فيفاء المكلف علي بن يحيى الحريصي في مقر محافظة فيفاء صباح اليوم، الرحالة جبران بن يحيى الفيفي، والذي قطع ما يزيد على 1300 كلم، من منطقة جازان إلى العاصمة الرياض مشياً على قدميه.
وفي مقر المحافظة؛ قدّم رجلا الأعمال محمد علي الفيفي وعبدالله حجر محمد، هديتين للرحالة "الفيفي"، عبارة عن مبالغ مادية، فيما قدّم نادي الحي بفيفاء درعاً تذكارياً للرحالة جبران الفيفي، سلمه مدير النادي حسن مصلح الفيفي، وكان هذا اللقاء بتنسيق وحضور أحمد ابراهيم العبدلي، عضو مجلس الجمعية الخيرية بفيفاء، والمشرف التربوي بمكتب تعليم فيفاء.
وكانت" الخليج 365" قد تابعت رحلة جبران الفيفي، والتي استمرت 50 يوماً، فيما تفردت بخبر لقاء الرحالة" الفيفي" بنائب أمير منطقة جازان في مكتبه، والذي وأشاد بعمله البطولي.
، قطع ما يزيد على 1300 كلم مشياً.. محافظ فيفاء يكرم الرحالة "الفيفي" ،
المصدر : الخليج 365
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