شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان: 3802 مشروعاً بإجمالي 177 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

بلغ عدد المشاريع التي قام بها مركز الملك سلمان للإغاثة 3802 مشروعا في 154 دولة باجمالي 177.78 مليار ريال. وأصدر مركز الملك سلمان النشرة الشهرية للوضع الإنساني في اليمن والملف الصحفي للمركز وتقرير منصة المساعدة السعودية لشهر "يوليو" 2020م باللغتين العربية والإنجليزية من خلال الرابط ( data.ksrelief.org ). ويأتي هذا ضمن مهام المركز للتعريف بالجوانب الإنسانية للمملكة ودورها الاغاثي.

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