شكرا لقرائتكم خبر عن نشر فيديوهات خادشة للمرضى.. وقف طبيب عن ممارسة المهنة والان نبدء بالتفاصيل

أصدر وزير الصحة قرارا بوقف طبيب عن ممارسة المهنة، وذلك لقيامه بتصوير مناطق حساسة لمرضى بعد إجراء عمليات التجميل لهم، ونشرها بشكل خادش للحياء على منصات التواصل الاجتماعي مخالفًا أخلاقيات مزاولة المهنة والأنظمة المرعية.

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