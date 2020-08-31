"رئاسة الحرمين" ترتبط بمنظومة الرقابة الإلكترونية "شامل"

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حرصت الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على الارتباط الرقمي عبر الشبكة الحكومية الآمنة بالتعاون مع الديوان العام للمحاسبة وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي ممثلاً بمركز المعلومات الوطني " شامل ". وتوفر منظومة " شامل " بيئة آلية تفاعلية سريعة وآمنة لتبادل البيانات والمعلومات وتبليغ نتائج المراجعة واستقبال الردود آلياً مع الجهات المشمولة برقابة هذا الديوان عبر الشبكة الحكومية الآمنة (GSN) الهادفة إلى تبادل البيانات والوثائق بين الديوان والجهات المشمولة برقابته بشكل سريع وآمن، وتوفير برامج المراجعة في إطار بيئة عمل آلية مشتركة تفاعلية بين المدققين والمستويات الإدارية لتنفيذ الأعمال الرقابية، وكذلك بين الديوان والرئاسة لتبليغ ومتابعة نتائج المراجعة آلياً بأفضل المعايير العالمية والممارسات المهنية للأعمال الرقابية، إضافة إلى حفظ وتتبع مهام المراجعة ونتائجها وتفاصيل بياناتها.

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