شكرا لقرائتكم خبر عن "الجزائية" تنهي المرافعات تمهيدا للنطق بالحكم على"خلية الدالوة" الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل

• الخلية تضم 45 متهما يتزعمهم قائد عناصر التنظيم الداعشي داخل المملكة

• الإرهابيون تورطوا في الهجوم المسلح في الشهر الحرام على قرية الدالوة بمحافظة الأحساء

• هاجوا رجال الأمن في مركز سويف الحدودي بمحافظة عرعر

أقفلت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض باب المرافعات في قضية ضد خلية إرهابية مكونة من 45 إرهابياً، في مايعرف بخلية الدالوة بالأحساء ، وذلك تمهيدا لدراسة القضية والنطق بالحكم بعد ثبوت الأدلة من خلال عدد من جلسات المداولات والتي يقوم فيها المتهمين ومحاميهم من الرد على التهم ومن ثما عرض الأدلة التي تثبت التورط من عدمه .

وكانت الخلية المكونه من 45 متمها مثلت أمام القضاء وتم تسليمهم لائحة دعوى تمثلت في قيام المتهم الأول وهو زعيم تنظيم داعش الارهابي بالسعوديه ، بالاتفاق مع قيادت تنظيم داعش الإرهابي خارج المملكة على الدخول للمملكة لتولي شؤون عناصر التنظيم فيها وتنفيذ خطة التنظيم الإرهابي التي تهدف إلى القيام بعمليات تفجير وقتل متوالية ومتصاعدة تستهدف المقار الأمنية ورجال الأمن والمواطنين بقصد إثارة الفتنة وإضعاف الأمن وتمكين أفراد التنظيم الإرهابي من الدخول للمملكة والتحرك والانتشار فيها، وقيامه من أجل ذلك بالجرائم التالية:

• تولى قيادة عناصر تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة.

• اشتراكه في المواجهة المسلحة مع رجال الأمن في مركز سويف الحدودي بمحافظة عرعر

• تجهيزه لأربعة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي ممن يعملون تحت إمرته بالمال والأسلحة والأحزمة الناسفة للدخول إلى المملكة عبر حدودها البرية مع العراق ونجم عن ذلك مواجهة مسلحة مع رجال أمن الحدود قتل ثلاثة منهم (رحمهم الله) وأصيب اثنان آخران.

• اشتراكه في اغتيال رجلي أمن (رحمهما الله) في شرق الرياض

• اشتراكه في تفجير مسجد مركز التدريب لقوات الطوارئ بأبها ونجم عنها مقتل خمسة عشر من رجال الأمن ومقيمين (رحمهم الله) وإصابة سبعة آخرين وذلك

• اشتراكه مع المتهم العاشر في تفجير عبوة ناسفة تستهدف دورية أمنية بالقرب من مركز شرطة محافظة ضرية وتوثيق ذلك تمهيداً لنشره إعلامياً من قبل التنظيم الإرهابي.

• اشتراكه في مع المتهم العاشر في الهروب من دورية أمنية على طريق الدوادمي وإطلاق النار عليها.

• اشتراكه في المواجهة المسلحة مع رجال الأمن أثناء مداهمتهم لوكر خليته الإرهابية في محافظة ضرما

• اشتراكه في تفجير مسجد المشهد بمنطقة نجران

• اشتراكه في تفجير مسجد الرضا نجم عنه مقتل خمسة أشخاص (رحمهم الله) وإصابة ستة وثلاثين آخرين .

• تفجيره لعبوة متفجرة مصنوعة محلياً أسفل أحد أنابيب النفط بمحافظ مرات لتفجيره بقصد إلحاق الضرر الاقتصادي بالمملكة وتصوير ذلك لنشره إعلاميا لصالح التنظيم الإرهابي.

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• اشتراكه في الترصد لمقر الدوريات الأمنية بمركز نفي

• اشتراكه مع عدد من الهالكين في تفجير عبوتين متفجرتين استهدفت مركز شرطة الدلم

• اشتراكه مع شخصين ( هلكو في مواجهة أمنية ) في اغتيال العميد كتاب الحمادي.

• اشتراكه مع هالكين في مواجهة رجال الأمن بالأسلحة أثناء هروبهم منهم، وذلك بإطلاقه النار عليهم.

• إعداده أوكراً كمأوى لأفراد خليته الإرهابية أحدها استراحة في محافظة ضرما والآخر منزل في حي المؤنسية بالرياض، والثالث مخيم في منطقة صحراوية بمركز الهرانية في عفيف،

• اتفاقه مع أحد المطلوبين على إدخال قرابة خمسمائة كيلو من مادة (T.N.T) إلى المملكة عبر أحد مهربي المخدرات.

• شروعه في إدخال صاروخ (كنكورس) مضاد للدروع والدبابات تهريبا إلى المملكة عبر منفذ سويف الحدودي .

• شروعه برفقة أشخاص ( هلكو في مواجهة أمنية ) في اغتيال ضابط برتبة قيادية يعمل كمدير محافظة أو مركز شرطة قبل اسبوعين من القبض عليه.

• تكليفه أحد المتهمين بتزويده بالهيكل الهندسي للمحكمة الجزائية المتخصصة للتخطيط باستهدافها بعملية انتحارية عن طريق حزام ناسف.

• تكليفه المتهم الثلاثون مرافقة أحد الهالكين للاستدلال على منزل قاضي بالمحكمة الجزائية المتخصصة، لاستهدافه.

• تكليفه أحد المطلوبين بصناعة حزام ناسف كبير هجومي لإحداث أكبر ضرر ممكن، وبعد صناعته قام بربط أحد المطلوبين بالمتهم الثلاثون ليتم نقل الحزام إلى المنطقة الشرقية لوجود انتحاريين هناك ولوجود حسينية محددة في محافظة الأحساء لاستهدافها.

• رصده لمراكز شرطة ومراكز لأمن الطرق في عدد من المحافظات.

• تكليفه لشخص رصد تحركات مدير مباحث أحد المحافظات وتحديد مقر سكنه وعمله بهدف اغتياله.

• كذلك صناعته المتفجرات وحيازتها، عن طريق جمعه لكميات كبيرة من الأسمدة زراعية والمواد الكيميائية، وإجراء عمليات تحضير واستخلاص للمواد المتفجرة منها،

• اشتراكه في صناعة ثلاثة أحزمة ناسفة، وصناعة ثمان عبوات ناسفة، وعبوة لاصقة متفجرة، وقنابل يدوية متفجرة، وحيازتها.

• اشتراكه مع عدد ممن هلكو في أحد المواجهات الأمنية في حيازة ست قنابل يدوية وحزام ناسف شخصي، وتصنيعهم منها لاستخدامه في اغتيال العميد كتاب الحمادي رحمه الله.

وتمثلت التهم لأفراد الخلية ما بين انتهاج منهج الخوارج في التكفير، واستباحته للدماء المعصومة. والقيام بعمليات تفجير وقتل داخل المملكة تستهدف المواطنين بقصد إثارة الفتنة الطائفية وزعزعة أمن المملكة، كما انهم قاموا بتجنيد أخرين للعمل لصالح تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة و شراء الأسلحة وكواتم الصوت. والاشتراك في عدد من جرائم الهجوم المسلح على جمع من المواطنين العزل في الشهر الحرام في قرية الدالوة بمحافظة الأحساء. و المواجهة المسلحة مع رجال الأمن في مركز سويف الحدودي بمحافظة عرعر.