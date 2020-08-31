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2020-08-31 ضبط شخصين تورطا بـسرقة حقائب النساء بالرياض وجملة المسروقات 42.500 ريال استخدما بطاقات الصراف الآلي المسروقة في عمليات شرائية متابعات الخليج 365 - الرياض ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على شخصين تورطا في (8) جرائم سرقة حقائب النساء في الأسواق والأماكن العامة. Advertisements وأفادت شرطة الرياض أن حصيلة المسروقات بلغت 42.500 ريال حيث قام اللصان باستخدام بطاقات الصراف الآلي المسروقة في عمليات شرائية. وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما.



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