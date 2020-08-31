شكرا لقرائتكم وزير الصحة يوقف طبيبًا عن العمل صور مناطق حساسة لمرضاه ونشرها عبر مواقع التواصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-08-31 وزير الصحة يوقف طبيبًا عن العمل صور مناطق حساسة لمرضاه ونشرها عبر مواقع التواصل بعد إجراء عمليات تجميل لهم متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements قرر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة إيقاف طبيب عن العمل بسبب تصويره مناطق حساسة لمرضاه بعد إجراء عمليات تجميل لهم ونشرها عبر مواقع التواصل. وقالت وزارة الصحة عبر تويتر : وزير الصحة يوقف طبيبًا عن ممارسة المهنة قام بتصوير مناطق حساسة لمرضى بعد إجراء عمليات التجميل لهم، ونشرها بشكل خادش للحياء على منصات التواصل الاجتماعي مخالفًا أخلاقيات مزاولة المهنة والأنظمة المرعية. ذات صلة :

شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة يوقف طبيبًا عن العمل صور مناطق حساسة لمرضاه ونشرها عبر مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.