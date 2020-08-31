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مدني المدينة: تأكدوا من الموصلات الكهربائية مع الدراسة عن بعد
دعا لاستخدام أنواع ذات جودة عالية تتحمل حجم الأحمال الكهربائية
متابعات الخليج 365 - واس
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، أولياء الأمور والمعلمين مع عودة الدراسة عن بعد إلى أخذ الحيطة والحذر والتأكد من الموصلات الكهربائية واستخدام أنواع ذات جودة عالية تتحمل حجم الأحمال الكهربائية خلال استخدام الطلاب والطالبات للأجهزة المختلفة أثناء اليوم الدراسي “.
اتخاذ التدابير الوقائية مع الدراسة عن بعد
وأكد مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء عبدالرحمن الحربي أنه يجب اتخاذ التدابير الوقائية منذ وقت مبكر يسهم في استمرار العملية التعليمة وفق إجراءات السلامة وهذا عامل مهم لتركيز المنظومة التعليمية على تحقيق أهدافها دون وجود مايشتت ذهن الطالب أو المعلم في حال وجود توصيلات رديئة أو أحمال كهربائية زائدة لها آثار لاتحمد عقباها لاسمح الله ”
كما نوه بالدور الكبير والمهم والمطلوب من اولياء الأمور والمعلمين في الالتزام بتعليمات الدفاع ومتابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني www.998.gov.sa أو عن طريق حساباتها الرسمية على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.
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