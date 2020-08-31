- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم تركي بن طلال يدشن عددًا من الأنظمة التقنية بفرع الهلال الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تركي بن طلال يدشن عددًا من الأنظمة التقنية بفرع الهلال الأحمر
شملت تشغيل ثمانية مراكز إسعافية
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
دشن الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، النظام التقني لغرفة العمليات بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بعسير وعدد من البرامج الأخرى مع فريق تدشين المبادرات التقنية بالهيئة، وذلك بمكتبه بمقر الإمارة، ويهدف النظام إلى تقليل زمن سرعة الاستجابة للبلاغات الواردة إلى غرف العمليات.
برنامج التكامل التقني
وشمل النظام برنامج التكامل التقني لربط غرفة العمليات مع المنشآت والمستشفيات الطبية التي تستقبل الحالات الطارئة بمنطقة عسير والبالغ عددها 39 منشأة طبية، إضافة إلى برنامج المسعف الإلكتروني الذي يهدف إلى ربط البرنامج بـ41 مركزًا إسعافيًا في المنطقة بنسبة تشغيل 100٪ ، وبرنامج تتبع مركبات الإسعاف لـ110 مركبة إسعافية بنسبة تشغيل 100٪.
تركي بن طلال يستعرض آلية تشغيل 8 مراكز إسعافية
واستعرض الأمير تركي بن طلال آلية تشغيل أعمال ثمانية مراكز إسعافية ضمن مراكز التحول الوطني التي تهدف إلى التوسع في الخدمة بالمنطقة وجودة أعمالها، وتضمنت المراكز مركز إسعاف بلّسمر ومركز إسعاف البشاير ومركز إسعاف بيشة1، ومركز إسعاف طبب، ومركز إسعاف الفرشة، ومركز إسعاف الضرس، ومركز إسعاف الفرعاء، ومركز إسعاف خميس مشيط 3 بحي الرصراص.
وحضر التدشين عبر الاتصال المرئي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد عبد الله القاسم، بحضور مدير عام فرع الهيئة بمنطقة عسير محمد عبدالله الشهري، وأخصائي طب الطوارئ ومساعد المدير العام للشؤون الإسعافية محمد علي آل طراف ومدير الاتصالات وتقنية المعلومات بفرع الهيئة المهندس علي أحمد زعلة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر تركي بن طلال يدشن عددًا من الأنظمة التقنية بفرع الهلال الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.