شكرا لقرائتكم فيديو.. المرور يتفاعل مع مقطع قائدي الدبابات المخالفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-08-31 فيديو.. المرور يتفاعل مع مقطع قائدي الدبابات المخالفة متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع مقطع فيديو وثق قيام مجموعة من الشبان بقيادة الدبابات بطريقة مخالفة وبدون لوحات على أحد الطرق. وعلق المرور على المقطع الذي نشره مغرد بقوله: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض عليه وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام. يسعدنا اهتمامكم”.



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