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7 آلاف مستفيدٍ من خدمات عيادات تطمن في حفر الباطن
منذ بدء العمل بها حتى الآن
متابعات الخليج 365 - الرياض
قدمت عيادات “تطمن” في حفر الباطن خدماتها لـ7000 مستفيد، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، وذلك من خلال 4 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية شملت مركز صحي الأمير سلطان، ومركز صحي أبو موسى، بالإضافة إلى مستشفى حفر الباطن المركزي، ومستشفى القيصومة العام.
يذكر أن عيادات “تطمن” مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد”COVID-19″ المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.
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