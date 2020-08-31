، 80  مركزاً صحياً بمكة تستعد لخدمة سكان العاصمة المقدسة وزوارها.. اعرف عنها أكثر ،

محمد بن مسعود - الدمام - تضم عيادات طب الأسرة ورعاية مرضى الأمراض المزمنة وتحصينات الأطفال

تقدم المراكز الصحية بوزارة الصحة ممثلة في التجمع الصحي الأول بمكة المكرمة من خلال 80 مركزاً صحياً عدداً من خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتي تشمل عيادات طب الأسرة، وعيادة رعاية مرضى الأمراض المزمنة، وتحصينات الأطفال ومتابعة ورعاية الحوامل، وترصد واكتشاف حالات الأمراض المعدية وتقصيها لتغطي عددا من محافظات العاصمة المقدسة تشمل الجموم - بحرة - الكامل وخليص.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصحة المجتمع والرعاية الصحية الأولية الدكتور سري عسيري، أن جهود الوزارة للرعاية الصحية تنطلق من رؤيتها في أن تكون مراكز الرعاية الصحية نموذجاً رائداً في الكفاءة والتميز في العمل لتحقيق الصحة الشاملة للفرد والأسرة والمجتمع ومن خلال زيادة نسبة الوعي والتثقيف للوصول لمجتمع صحي وآمن وتشتمل رسالتها في تقديم رعاية صحية أولية متميزة للمرضى وبجودة عالية والرؤية المستقبلية للعمل دليل نجاح عمل المنشأة بمشاركة الفريق.

وأضاف أنه يتم التعاون مع البلديات بمتابعة سلامة مصادر المياه والإصحاح البيئي ومحلات صنع وبيع الغذاء، مشيراً إلى أن وزارة الصحة خصصت لخدمة سكان منطقة مكة المكرمة ثمانية مراكز صحية موزعه جغرافياً على المناطق ذات الكثافة العالية لتقوم بتقديم خدمات الرعاية الصحية العاجلة فيها لفترة 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وبين دكتور "عسيري" أنه تم في إطار مجهودات الوزارة لمواجهة جائحة كورونا تخصيص سبعة مراكز صحية (عيادات تطمن) تعمل لفترة مابين 16 الى 24 ساعة يوميا في مراكز (المنصور- الخالدية- شرائع المجاهدين-أبو عروة-غران - حدا) وتقوم بتقديم الرعاية الصحية الأساسية لمصابي فيروس كورونا من الحالات المستقرة كما تقوم بسحب عينات للمخالطين وتتبع حالاتهم وتقديم المشورة الطبية لهم.

وأضاف أنه من منطلق إيمانها بأهمية تطوير بيئة العمل في عدد كبير من المراكز الصحية فقد قامت وزارة الصحة بإحلال العديد من المباني الحكومية القديمة بمباني وتجهيزات جديدة وتسعى على إحلال بقية المباني الحكومية المستأجرة عن طريق البناء من خلال مشروع طموح يتضمن مسارات متعددة للتطوير تشتمل على مراكز ميجا.

وأردف: ضمن العمل على تجويد الخدمات المقدمة في المراكز الصحية فقد سعت الوزارة الى تطبيق معايير جودة المركز السعودي لاعتماد المنشئات الصحية سباهي حيث حقق شهادة الاعتماد في الجودة عدد 22 مركزاً وتستهدف 20 مركزا صحيا آخر في المرحلة القادمة.

وذكر أن من أهم أهداف عمل المراكز الصحية العمل على تحقيق أهداف سلامة المرضى الدولية، ورفع وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمرضى وتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للمرضى وذويهم وحل مشكلاتهم بالاستفادة من موارد المجتمع المحلي. إضافةً إلى رفع مستوى الوعي الاجتماعي عبر تقديم خدمات التوجيه والإرشاد للمرضى وأسرهم، والقيام ببرامج وأنشطة تنسيقية مع أقسام الخدمة الاجتماعية بوزارة الصحة؛ وذلك لزيادة التواصل وتقديم أفضل الخدمات. وأخيراً المشاركة في الفعاليات والبرامج الاجتماعية بالجهات الأهلية والحكومية .

وتقوم المراكز الصحية على تقديم العديد من الخدمات التي من شأنها تخفيف الضغط على المستشفيات العامة والتخصصية والتي يمكن تلقي العلاج بها والتي تشتمل على خدمة رعاية الطفولة التحصينات (التطعيمات) الدورية للاطفال ورعاية الأمومة وخدمات التوعية والتثقيف الصحي والتعاون في ذلك مع العديد من الجهات الحكومية، إضافةً إلى العيادة العامة وتشخيص ومتابعة الأمراض المزمنة و الوراثية ومكافحة الأمراض السارية والأمراض المستوطنة.

وتشمل خدماتها على عيادات صحة الفم والأسنان ومعامل المختبر والتحاليل الطبية وخدمات الأشعة والتغذية المشاركات المجتمعية التوعوية والتطبيق الإلكتروني "وصفتي" لصرف الأدوية من القطاع الخاص إضافة إلى خدمات الإرشاد الشامل "الصحة النفسية"، وصحة البيئة وسلامة الأغذية والصرف الصحي وخدمات الطوارئ والنقل الإسعافي، وكذلك العديد من المبادرات؛ ومنها (الكشف المبكر عن هشاشة العظام والكشف المبكر عن سرطان الثدي) وأيضا برنامج الإحالة والتواصل والمشورة الطبية، وأخيراً الأنظمة الإلكترونية؛ ومنها نظام (موعد) ونظام المعلومات الصحية (HIS).

وزارة الصحة