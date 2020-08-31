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أعلنت وزارة التجارة، اليوم، عن #استدعاء 412 مركبة مرسيدس "AMG G 63 / G 500" 2019 - 2020.
وأضافت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": بسبب أن ملصق قفل أمان الأطفال المنقوش بالأبواب الخلفية يشير إلى حالة قفل غير صحيحة، مما يؤدي إلى إمكانية فتح الباب من الداخل وخطر سقوط الطفل.
ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لتثبيت الملصق الصحيح مجاناً.
وزارة التجارة استدعاء
"التجارة" تستدعي 412 مركبة "مرسيدس" موديل 2020.. تعرف على السببصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-31
أعلنت وزارة التجارة، اليوم، عن #استدعاء 412 مركبة مرسيدس "AMG G 63 / G 500" 2019 - 2020.
وأضافت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": بسبب أن ملصق قفل أمان الأطفال المنقوش بالأبواب الخلفية يشير إلى حالة قفل غير صحيحة، مما يؤدي إلى إمكانية فتح الباب من الداخل وخطر سقوط الطفل.
ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لتثبيت الملصق الصحيح مجاناً.
31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
02:33 PM
الوزارة دعت إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة
أعلنت وزارة التجارة، اليوم، عن #استدعاء 412 مركبة مرسيدس "AMG G 63 / G 500" 2019 - 2020.
وأضافت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": بسبب أن ملصق قفل أمان الأطفال المنقوش بالأبواب الخلفية يشير إلى حالة قفل غير صحيحة، مما يؤدي إلى إمكانية فتح الباب من الداخل وخطر سقوط الطفل.
ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لتثبيت الملصق الصحيح مجاناً.
، "التجارة" تستدعي 412 مركبة "مرسيدس" موديل 2020.. تعرف على السبب ،
المصدر : الخليج 365
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