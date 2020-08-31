- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية إلى ارتفاع الأمواج وتساقط البرد وجريان السيول.
وذكرت "الأرصاد" أن الحالة تشمل محافظات الداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة السادسة مساء.حالة الطقس الأرصاد جازان
31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442 02:26 PM
تشمل عدداً من المحافظات وتستمر حتى 6 مساء
أرشيفية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية إلى ارتفاع الأمواج وتساقط البرد وجريان السيول.
وذكرت "الأرصاد" أن الحالة تشمل محافظات الداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة السادسة مساء.
، "الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.