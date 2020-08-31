شكرا لمتابعة خبر عن التعليم: إطلاق منصة "مدرستي" تجريبيا لتحقيق 7 أهداف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التعليم الإطلاق التجريبي لمنصة مدرستي ، موضحة أن لذلك 7 أهداف وهذا لا يعني تأجيل الدراسة.

وأوضحت الوزارة أن الإطلاق التجريبي للمنصة يهدف لتخصيص وقت من الأسبوع الأول لاستكمال عملية التسجيل والتدريب والتهيئة، وتقديم الدعم الفني للمستفيدين من خلال التواصل مع المدرسة، مردفة بأن التهيئة متطلب ضروري لأي نظام تقني جديد خصوصا حينما يصل عدد المستفيدين من منصة مدرستي أكثر من ستة ملايين

وتابعت الوزارة بأن الهدف من الإطلاق التجريبي هو ترشيد عمليات سلوك الإستخدام كما يخصص الوقت من 7 صباحا وحتى 2 ظهرا لدخول طلاب ومعلمات المرحلتين ، ويخصص الوقت من 2 ظهرا وحتى 8 مساءا لدخول طلاب ومعلمي ومعلمات المرحة الابتدائية ومن 3 الى 5 فجرا للصيانة ، وذلك بسبب الأعداد الضخمة التي دخلت إلى منصة "مدرستي".

وأفادت الوزارة بأنه تم إتاحة 23 قناة تعليمية لقنوات "عين " لضمان سير الرحلة التعليمية موضحة يكون حضور المعلمين والمعلمات عن بعد مع طلابهم في الفصول الإفتراضية مع حضورهم للمدرسة يوما واحدا في الأسبوع.